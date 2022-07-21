Собственный банк Ozon с универсальной лицензией выпустил «Ozon Карту», покупки через которую на маркетплейсе обойдутся дешевле — скидки составят до 30%. Приобретения по этой карте вне Ozon дадут кешбэк до 10%. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Ozon выпустил карту от собственного банка со скидками до 30% на товары маркетплейса