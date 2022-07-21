Ozon выпустил карту от собственного банка со скидками до 30% на товары маркетплейса

Собственный банк Ozon с универсальной лицензией выпустил «Ozon Карту», покупки через которую на маркетплейсе обойдутся дешевле — скидки составят до 30%. Приобретения по этой карте вне Ozon дадут кешбэк до 10%. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Ранее Ozon предлагал брендированную банковскую карту, выпущенную банком-партнером — она позволяла получать только кешбэк при покупках.
Для дебетовой карты используется платежная система МИР. Протестировать карту сначала предложат первым 100 тыс. пользователей Ozon. С 1 августа возможность открыть карту появится для всех.
Карта Ozon
«Мы видим, что возможность получения скидок до 30% на Ozon уже привлекла 6 млн пользователей, оформивших Ozon Счет. Ozon Карта — следующий этап развития финансовых продуктов на базе собственного универсального банка: она дает возможность делать выгодные покупки и вне маркетплейса», — сообщил генедиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.
По его словам, в будущем держателям карт будут доступны новые сервисы: рассрочка на покупки, овердрафт, накопительные счета.
Фото на обложке: Ozon
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