Ozon начал тестировать оплату наличными при получении
Ozon начал тестировать оплату наличными при получении товаров, отправленных по схеме realFBS Standart, при которой продавец хранит товары на своем складе, собирает заказы и отправляет их с помощью сторонних курьерских служб. Об этом Русбейс сообщили в пресс-службе маркетплейса.
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«Эта услуга работает в тестовом режиме для части продавцов, которые продают со своего склада по схеме realFBS Standart», — отметил представитель Ozon.
Ранее внимание на обновление обратил Telegram-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах». Авторы канала уточнили, что функция доступна, если товар отправляется через службу доставки, поддерживающую оплату наличными. На сайте Ozon говорится, что «оплата наличными или банковской картой при получении отключена».
- В феврале Ozon опубликовал обновленную оферту, в которой говорилось, что с 5 марта маркетплейс начнет взимать плату за доставку даже в тех случаях, когда покупатель не забирает свой заказ или отменяет его в пункте выдачи. В компании пояснили, что изменения «уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ», добавив, что таких ситуаций не много — примерно 3% от всех возвращаемых товаров.
Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock / FOTODOM
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