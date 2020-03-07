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Ozon изменит структуру комиссий для продавцов маркетплейса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Ozon с 1 апреля изменит структуру комиссий для компаний-партнеров маркетплейса. Об этом Rusbase рассказал представитель интернет-площадки.

Ozon изменит структуру комиссий для продавцов маркетплейса

Теперь комиссия будет формироваться по принципу «конструктора»: партнер будет видеть, какая часть комиссии относится к продаже товара на Ozon и какие расходы связаны с затратами платформы на доставку заказов и возвратов, размещение товаров на складах и так далее. 

Комиссия за продажу товара будет зависеть от категории — она будет разной для  продавцов товаров для дома, электроники и ювелирных изделий. Размер затрат на доставку и обработку заказов и возвратов будет зависеть от габаритов товаров и схемы работы — со склада Ozon или с собственного. 

Комиссия-«конструктор», как ожидается, позволит партнерам детальнее понимать, как устроен их бизнес на маркетплейсе — чем эффективнее продавец будет управлять закупочными условиями, ценами, оборачиваемостью товаров и остатками на складах, тем ниже для него будут затраты на комиссию и услуги доставки. 

«На первом этапе существования нашей платформы фиксированная комиссия, "внутри" которой были все расходы, представлялась оптимальным вариантом <…>. На тот момент предпринимателям, которые только привыкали работать с маркетплейсами, нужна была максимально упрощенная картина, необходимость вникать в детали бизнес-процессов оттолкнула бы многих», — считает директор маркетплейса Ozon Анна Калеева. 

Теперь, по ее словам, взгляд на маркетплейсы «более зрелый», и партнеры хотят понимать, как каждый процесс влияет на финальную сумму их затрат.

До этого Ozon предлагал своим партнерам фиксированную комиссию, которая могла составлять от 5 до 35% от стоимости проданного товара и варьировалась в зависимости от категории и выбранной партнером схемы работы — со своего склада или со склада Ozon.

Фото: Unsplash

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