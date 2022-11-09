Ozon и сеть мини-складов «Даркстор у дома» организуют доставку продавцов за 90 минут

Продавцы Ozon смогут размещать товары в дарксторах сети мини-складов «Даркстор у дома» и затем организовывать доставку покупателям в течение 90 минут, сообщила пресс-служба маркетплейса. Оzon заключил с сервисом логистическое партнерство.

«Cегодня многие продавцы имеют ряд ограничений, препятствующих покрытию всего города быстрой доставкой со своего склада (схема realFBS). Чаще всего у них нет помещений для хранения товара в разных районах города и собственного штата курьеров», — говорится в сообщении онлайн-площадки.

В настоящее время «Даркстор у дома» оперирует четырьмя складами с общим количеством полок 1400 штук, к концу сентября будут открыты дополнительные складские локации с общей вместимостью до 6500 полок.

Услуга доступна как крупным магазинам, так и небольшим продавцам, в сервисе можно арендовать складское пространство от 1 полки за 3 тыс. рублей внутри МКАД. Доставку со склада производят Delivery Club и Dostavista.

Продавцам необходимо отгрузить товары в даркстор, после чего команда «Даркстор у дома» соберет, упакует заказ, а также автоматически передаст статусы маркетплейсу. Склады сервиса работают ежедневно без выходных и праздников.

Ozon будет маркировать карточки товаров красной кнопкой с надписью «от 2-х часов» и даст им приоритетную выдачу в поиске. По данным маркетплейса, такой подход позволяет увеличить просмотры товаров на 54%, а также вырасти до 30% в обороте.

Фото на обложке: Ozon