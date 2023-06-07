Nasdaq отказал Ozon в апелляции по делу о делистинге с биржи

Nasdaq отклонил апелляцию Ozon по делу о делистинге с биржи. Компания планирует подать ее повторно, до окончательного решения бумаги Ozon не будут исключены с биржи.
Комиссия при бирже Nasdaq оставила в силе решение о делистинге ценных бумаг Ozon. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила в своем telegram-канале.
О планах провести делистинг ценных бумаг Ozon с биржи Nasdaq стало известно 16 марта. 22 марта компания подала апелляцию, но решение было оставлено в силе.
Ozon обратится с повторным требованием пересмотреть решение о делистинге. Апелляция будет подана в течение двух недель, сообщили в Ozon.
«Мы по-прежнему уверены, что не нарушали правила и процедуры биржи и продолжим защищать интересы наших инвесторов», – отметили в пресс-службе.
До окончательного решения о делистинге ценные бумаги Ozon не будут исключены с биржи, уточнили в компании.
Торги ценными бумагами российских технологических компаний, в том числе Ozon, были приостановлены на Nasdaq в феврале 2022 года.
Фото на обложке: Ascannio /
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