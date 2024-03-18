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Ozon снизил плату за продажу товаров категории Fashion в 1,5 раза

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Ozon снизил для продавцов одежды, обуви и аксессуаров плату за продажу товаров в 1,5 раза и ввел единый тариф для всех подкатегорий Fashion. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Ozon снизил плату за продажу товаров категории Fashion в 1,5 раза

Такое решение должно привлечь новых продавцов, расширить ассортимент и укрепить позиции на рынке онлайн-продаж Fashion до доли в 20% по итогам 2024 года.

Так, Ozon снизил тариф за продажу в категории Fashion до 13% от цены товара при продаже со склада маркетплейса. Ранее размер платы составлял до 21,5% в зависимости от подкатегории. Условия распространяются на всех продавцов fashion-товаров и начнут действовать с 1 апреля 2024 года.

По итогам 2023 года 26 млн клиентов приобрели на Ozon товары категории Fashion. Одежду, обувь и аксессуары продают 180 тыс. продавцов.  

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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