Ozon c 3 июля начнет штрафовать продавцов за размещение подделок и реплик

Ozon намерен усилить борьбу с подделками и запрещенными товарами — с 3 июля при блокировке продуктов маркетплейс будет также взимать плату с недобросовестных продавцов за их размещение. Об этом говорится в сообщении Ozon.

По правилам площадки, к запрещенным товарам относятся подделки, реплики и другая продукция, которую ограничивает к продаже законодательство России.

Подобной мерой Ozon рассчитывает дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса.

Размер взыскания одинаковый для любого типа нарушения и составляет 10 тыс. рублей за каждый товар. В первый месяц работы новой системы площадка организует для всех продавцов скидку в размере 99% (взыскание составит100 рублей).

Продавца оштрафуют, если опубликованный товар запрещен к продаже или его описание нарушает правила площадки (например, отсутствует маркировка 18+). Взыскания затронут как уже размещенные на площадке запрещенные товары, так и нарушения при первичной модерации.

Подобные товары будут скрываться с витрины. Продавец сможет оспорить решение маркетплейса в течение 7 дней.

Для борьбы с некачественной продукцией Ozon также проводит многоуровневую проверку карточек товара, в том числе использует модели с применением машинного обучения. Так, по собственным данным, за первые три месяца 2023 года обнаружено и скрыто на 82% меньше запрещенных товаров, чем в четвертом квартале 2022 года.

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