Ozon запустил платформу для работы с внешними разработчиками

Ozon запустил информационную платформу Ozon for Dev для внешних разработчиков, которые участвуют в создании и поддержке IT-инфраструктуры вокруг маркетплейса. Об этом RB.RU сообщил представитель маркетплейса.
IT-специалисты смогут разобраться в технических вопросах по интеграции с маркетплейсом и предложить собственные идеи по развитию сервисов Ozon для внешних разработчиков.
В Ozon рассчитывают, что платформу окажется полезной для 60 тыс. партнеров и разработчиков, которые уже пользуются API Ozon, чтобы автоматизировать работу с большим количеством товаров и заказов.
На площадке также будет представлена информация о продуктовых решениях, практических кейсах. Через Ozon for Dev внешние разработчики смогут общаться друг с другом и с представителями Ozon.
Фото на обложке: Ozon
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