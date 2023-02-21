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Ozon запустил платформу для работы с внешними разработчиками

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил информационную платформу Ozon for Dev для внешних разработчиков, которые участвуют в создании и поддержке IT-инфраструктуры вокруг маркетплейса. Об этом RB.RU сообщил представитель маркетплейса.

Ozon запустил платформу для работы с внешними разработчиками

IT-специалисты смогут разобраться в технических вопросах по интеграции с маркетплейсом и предложить собственные идеи по развитию сервисов Ozon для внешних разработчиков.

В Ozon рассчитывают, что платформу окажется полезной для 60 тыс. партнеров и разработчиков, которые уже пользуются API Ozon, чтобы автоматизировать работу с большим количеством товаров и заказов. 

На площадке также будет представлена информация о продуктовых решениях, практических кейсах.  Через Ozon for Dev внешние разработчики смогут общаться друг с другом и с представителями Ozon.

Фото на обложке: Ozon

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