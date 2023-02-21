Ozon запустил платформу для работы с внешними разработчиками

Ozon запустил информационную платформу Ozon for Dev для внешних разработчиков, которые участвуют в создании и поддержке IT-инфраструктуры вокруг маркетплейса. Об этом RB.RU сообщил представитель маркетплейса.

IT-специалисты смогут разобраться в технических вопросах по интеграции с маркетплейсом и предложить собственные идеи по развитию сервисов Ozon для внешних разработчиков.

В Ozon рассчитывают, что платформу окажется полезной для 60 тыс. партнеров и разработчиков, которые уже пользуются API Ozon, чтобы автоматизировать работу с большим количеством товаров и заказов.

На площадке также будет представлена информация о продуктовых решениях, практических кейсах. Через Ozon for Dev внешние разработчики смогут общаться друг с другом и с представителями Ozon.

Фото на обложке: Ozon