Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Новый алгоритм Ozon спрогнозирует для продавцов спрос на товары в регионах России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon запустил алгоритм, который поможет продавцам прогнозировать спрос на отдельные товары в разных регионах России. Новый инструмент доступен селлерам, работающим по схеме «продажи со склада Ozon» (FBO). С его помощью продавец сможет понять, какое количество товаров отгружать на тот или иной склад.

Новый алгоритм Ozon спрогнозирует для продавцов спрос на товары в регионах России

Маркетплейс Ozon запустил алгоритм, который поможет продавцам на площадке прогнозировать спрос на отдельные товары. Отчет с прогнозом называется «Потребность в товарах» и доступен в личном кабинете селлера, рассказали в Ozon.   

Отчет можно получить по любому товару, который был продан хотя бы один раз за последние полгода. Алгоритм прогнозирует спрос на десять недель.

В расчетах прогнозируемых продаж алгоритм на основе моделей машинного обучения использует данные о сезонности, цене товара, спросе на него со стороны покупателей, остатках на складах, запланированных поставках. Прогнозируемые продажи в рамках распродаж или праздников рассчитываются отдельно.

В среду 12 июля Ozon запустил для продавцов подписку Premium Plus, которая позволяет поднимать товары в поиске и категории, а также дает возможность увидеть оборот и динамику продаж ближайшего конкурента за любой период времени.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ozon запустил подписку Premium Plus с возможностью посмотреть оборот ближайшего конкурента
  2. 2 Ozon увеличил ежемесячные выплаты на 40% для франчайзи ПВЗ
  3. 3 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
  4. 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  5. 5 Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ