Новый алгоритм Ozon спрогнозирует для продавцов спрос на товары в регионах России

Ozon запустил алгоритм, который поможет продавцам прогнозировать спрос на отдельные товары в разных регионах России. Новый инструмент доступен селлерам, работающим по схеме «продажи со склада Ozon» (FBO). С его помощью продавец сможет понять, какое количество товаров отгружать на тот или иной склад.

Маркетплейс Ozon запустил алгоритм, который поможет продавцам на площадке прогнозировать спрос на отдельные товары. Отчет с прогнозом называется «Потребность в товарах» и доступен в личном кабинете селлера, рассказали в Ozon.

Отчет можно получить по любому товару, который был продан хотя бы один раз за последние полгода. Алгоритм прогнозирует спрос на десять недель.

В расчетах прогнозируемых продаж алгоритм на основе моделей машинного обучения использует данные о сезонности, цене товара, спросе на него со стороны покупателей, остатках на складах, запланированных поставках. Прогнозируемые продажи в рамках распродаж или праздников рассчитываются отдельно.

В среду 12 июля Ozon запустил для продавцов подписку Premium Plus, которая позволяет поднимать товары в поиске и категории, а также дает возможность увидеть оборот и динамику продаж ближайшего конкурента за любой период времени.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock