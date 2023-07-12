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Ozon запустил подписку Premium Plus с возможностью посмотреть оборот ближайшего конкурента

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon запустил для продавцов подписку Premium Plus, которая позволяет поднимать товары в поиске и категории, а также дает возможность увидеть оборот и динамику продаж ближайшего конкурента за любой период времени. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Ozon запустил подписку Premium Plus с возможностью посмотреть оборот ближайшего конкурента

Подключить новую подписку можно будет с 17 июля. Она позволяет получить расширенный аналитический отчет и доступ к чатам с покупателями, поднять товары в поиске и категории, яркий бейдж и дополнительные инвестиции в скидки на товары от Ozon.

В Premium Plus также доступен отчет «Конкурентная позиция». За счет этого продавцы смогут увидеть оборот и динамику продаж ближайшего конкурента и лидера в своей категории товаров за любой период времени. Такие данные позволят скорректировать стратегию развития бизнеса, а также найти новые ниши товаров с высоким потенциалом продаж.

 Отчет «Конкурентная позиция» в личном кабинете продавца

Отчет «Конкурентная позиция» в личном кабинете продавца

С 1 августа товары Premium Plus продавцов получат до 20% больше инвестиций в скидки за счет Ozon, независимо от способа оплаты покупателем.

Ozon теперь предлагает две подписки — Premium и расширенную Premium Plus. Сейчас подпиской Premium пользуется каждый четвертый продавец площадки, а 9 из 10 продавцов используют расширенную аналитику. С 17 июля по 31 августа цена на Premium Plus составит 12 490 рублей в месяц. С 1 сентября цена подписки составит 24 990 рублей в месяц. Подписка Premium стоит 2990 рублей в месяц.

Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock

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