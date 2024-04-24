Ozon fresh запустил быструю доставку за 30 минут. Для этого сервис внедрил новый формат дарксторов. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Услуга пока доступна для 20% клиентов в Москве и Московской области. До конца года она появится у 85% пользователей сервиса в Москве и 50% в Подмосковье.

Быстрая доставка стала возможной благодаря новому формату мини-дарксторов Ozon fresh. Они рассчитаны на 4-6 тыс. ассортиментных позиций.

Сейчас в столице и области открыто 20 дарксторов мини-формата, а до конца года их число увеличится в шесть раз. При этом сохраняется привычная работа 50 крупных дарксторов, рассчитанных на большое число товарных единиц, отмечается в сообщении.

Ozon fresh плланирует расширить быструю доставку и в других регионах присутствия. Для этого сервис уже начал привлекать партнеров по доставке и сотрудников.

Ozon Fresh с 15-минутной доставкой из минидарксторов в рамках пилота был запущен в ноябре 2021 года в двух городах. Представитель Ozon уточнил, что за время пилотирования доставкой удалось охватить 50% Москвы и 15% Петербурга.

Летом 2022 года Ozon на неопределенный срок остановил развитие сегмента 15-минутной доставки ограниченного круга товаров Ozon Fresh. Пилот показал, что клиентам не так важна очень быстрая доставка, чем широкий ассортимент.

Фото на обложке: Ozon fresh