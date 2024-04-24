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Ozon fresh запустил быструю доставку за 30 минут

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ozon fresh запустил быструю доставку за 30 минут. Для этого сервис внедрил новый формат дарксторов. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Ozon fresh запустил быструю доставку за 30 минут

Услуга пока доступна для 20% клиентов в Москве и Московской области. До конца года она появится у 85% пользователей сервиса в Москве и 50% в Подмосковье.

Быстрая доставка стала возможной благодаря новому формату мини-дарксторов Ozon fresh. Они рассчитаны на 4-6 тыс. ассортиментных позиций.

Сейчас в столице и области открыто 20 дарксторов мини-формата, а до конца года их число увеличится в шесть раз. При этом сохраняется привычная работа 50 крупных дарксторов, рассчитанных на большое число товарных единиц, отмечается в сообщении.

Ozon fresh плланирует расширить быструю доставку и в других регионах присутствия. Для этого сервис уже начал привлекать партнеров по доставке и сотрудников.

Ozon Fresh с 15-минутной доставкой из минидарксторов в рамках пилота был запущен в ноябре 2021 года в двух городах. Представитель Ozon уточнил, что за время пилотирования доставкой удалось охватить 50% Москвы и 15% Петербурга.

Летом 2022 года Ozon на неопределенный срок остановил развитие сегмента 15-минутной доставки ограниченного круга товаров Ozon Fresh. Пилот показал, что клиентам не так важна очень быстрая доставка, чем широкий ассортимент.

Фото на обложке: Ozon fresh

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