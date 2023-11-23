Ozon fresh масштабировал сервис доставки свежих фермерских продуктов на регионы

Ozon fresh решил масштабировать сервис доставки свежих фермерских продуктов «Рынок» — ранее он был доступен только в Москве, а сейчас есть также в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что всего за один год оборот товаров, предлагаемых с «Рынка», вырос в 3 раза и составил треть от оборота всей категории фруктов и овощей в Ozon fresh. Ассортимент свежей продукции напрямую от производителей и импортеров увеличился вдвое.

Товары с «Рынка» составляют более 30% всего ассортимента категории фруктов и овощей на Ozon fresh и, как заявляют в Ozon fresh, могут полностью закрыть базовую потребительскую корзину.

Сейчас самые популярные товары сервиса — огурцы «Кураж» (Россия) и томаты сорта «Бычье сердце» (Узбекистан) и «Махитос». Также отмечается рост продаж сезонных товаров, таких как малина и лисички.

В настоящее время «Рынок» доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах, до конца года запустится в Казани.

Ozon fresh также планирует расширять ассортимент и вводить более нишевые позиции, а в 2024 году — запустить сервис и в других городах. Так, в планах — открытие сервиса в феврале в Краснодаре и Сочи.

Ozon fresh — это сервис быстрой доставки продуктов от маркетплейса Ozon.

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