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Ozon fresh масштабировал сервис доставки свежих фермерских продуктов на регионы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon fresh решил масштабировать сервис доставки свежих фермерских продуктов «Рынок» — ранее он был доступен только в Москве, а сейчас есть также в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах, говорится в сообщении компании.

Ozon fresh масштабировал сервис доставки свежих фермерских продуктов на регионы

Отмечается, что всего за один год оборот товаров, предлагаемых с «Рынка», вырос в 3 раза и составил треть от оборота всей категории фруктов и овощей в Ozon fresh. Ассортимент свежей продукции напрямую от производителей и импортеров увеличился вдвое.

Товары с «Рынка» составляют более 30% всего ассортимента категории фруктов и овощей на Ozon fresh и, как заявляют в Ozon fresh, могут полностью закрыть базовую потребительскую корзину.

Сейчас самые популярные товары сервиса — огурцы «Кураж» (Россия) и томаты сорта «Бычье сердце» (Узбекистан) и «Махитос». Также отмечается рост продаж сезонных товаров, таких как малина и лисички.

В настоящее время «Рынок» доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах, до конца года запустится в Казани.

Ozon fresh также планирует расширять ассортимент и вводить более нишевые позиции, а в 2024 году — запустить сервис и в других городах. Так, в планах — открытие сервиса в феврале в Краснодаре и Сочи.

Ozon fresh — это сервис быстрой доставки продуктов от маркетплейса Ozon.

Фото на обложке: Unsplash

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