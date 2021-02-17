Российская торговая онлайн-площадка Ozon впервые по итогам 2020 года вышла на прибыль. Оборот компании вырос на 140% год к году. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Впервые безубыточен: Ozon отчитался о значительном росте оборота в 2020 году