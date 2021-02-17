Впервые безубыточен: Ozon отчитался о значительном росте оборота в 2020 году

Российская торговая онлайн-площадка Ozon впервые по итогам 2020 года вышла на прибыль. Оборот компании вырос на 140% год к году. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.
Ozon представил предварительные операционные результаты работа за четвертый квартал и 2020 год. Выход на точку безубыточности в компании объясняют «значительным ростом объема продаж и благоприятной динамикой оборотного капитала».
Показатель оборота Ozon в прошлом году превысил 195 млрд рублей. В основном рост сервиса связан с активным развитием платформы маркетплейса, увеличением частоты заказов, ускорением региональных продаж и развитием финтех-сервисов.
«Четвертый квартал 2020 стал периодом рекордного роста Ozon как маркетплейса, а экспансия в регионы стимулировала увеличение продаж в различных городах России», — отметил гендиректор компании Александр Шульгин.
Количество выполненных заказов площадки в последнем квартале прошлого года выросло на 137% —до 29,6 млн. За весь 2020 год их число составило 73,9 млн при росте в 132%.
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