Ozon запустит платформу для поиска грузоперевозчиков

Ozon запустит платформу для водителей фур. Она будет работать по модели Uber — принципу быстрых сделок, пишет РБК.
В 2023 году маркетплейс разместил свыше 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. Сейчас с Ozon сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов.
По оценке компании, новый сервис позволит увеличить их количество вдвое, закрыть новой платформой 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн рублей за счет сокращения затрат на логистику, привлечение и подключение водителей к работе. За девять месяцев этого года Ozon доставил 639 млн заказов — в 2,2 раза больше прошлогодних значений.
В ноябре Ozon разработал собственное устройство для автоматического измерения габаритов и веса товара в фулфилмент-центрах. Его созданием занимался коллектив Ozon Tech в Иннополисе. Разработка при вычислении габаритов использует изображение с камер, технологии компьютерного зрения и алгоритмы машинного обучения. Устройство также воссоздает 3D-модель объекта.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
14 декабря 2023
15 декабря 2023
15 декабря 2023