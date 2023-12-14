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Ozon запустит платформу для поиска грузоперевозчиков

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ozon запустит платформу для водителей фур. Она будет работать по модели Uber — принципу быстрых сделок, пишет РБК.

Ozon запустит платформу для поиска грузоперевозчиков

В 2023 году маркетплейс разместил свыше 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. Сейчас с Ozon сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов. 

По оценке компании, новый сервис позволит увеличить их количество вдвое, закрыть новой платформой 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн рублей за счет сокращения затрат на логистику, привлечение и подключение водителей к работе. За девять месяцев этого года Ozon доставил 639 млн заказов — в 2,2 раза больше прошлогодних значений.

В ноябре Ozon разработал собственное устройство для автоматического измерения габаритов и веса товара в фулфилмент-центрах. Его созданием занимался коллектив Ozon Tech в Иннополисе.  Разработка при вычислении габаритов использует изображение с камер, технологии компьютерного зрения и алгоритмы машинного обучения. Устройство также воссоздает 3D-модель объекта.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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