Ozon запустит платформу для поиска грузоперевозчиков

В 2023 году маркетплейс разместил свыше 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. Сейчас с Ozon сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов.

По оценке компании, новый сервис позволит увеличить их количество вдвое, закрыть новой платформой 50% потребностей в перевозках до конца 2024 года и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн рублей за счет сокращения затрат на логистику, привлечение и подключение водителей к работе. За девять месяцев этого года Ozon доставил 639 млн заказов — в 2,2 раза больше прошлогодних значений.



В ноябре Ozon разработал собственное устройство для автоматического измерения габаритов и веса товара в фулфилмент-центрах. Его созданием занимался коллектив Ozon Tech в Иннополисе. Разработка при вычислении габаритов использует изображение с камер, технологии компьютерного зрения и алгоритмы машинного обучения. Устройство также воссоздает 3D-модель объекта.

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