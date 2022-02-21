Ozon вложит более 1 млрд рублей в промо для стимулирования продаж одежды

Ozon планирует увеличить рост весенних продаж одежды, обуви и аксессуаров в три раза и для этого запустит федеральную промокампанию на телевидении, OLV, digital, в СМИ и на медиафасадах по всей России. Инвестиции во внешний и внутренний трафик превысят 1 млрд рублей, рассказал RB.RU представитель Ozon.

Планируемый охват — 58 млн пользователей.

Маркетплейс планирует, что рост оборота fashion-категории весной этого года составит 200%. По итогам 2021 года продажи выросли в 2,8 раза. Одежду, обувь и аксессуары на Ozon в настоящее время реализуют уже более 30 тыс. предпринимателей, почти в 4 раза больше, чем по итогам 2020 года.

Кроме того, с 1 марта Ozon введет бесплатное хранение одежды до 180 дней на своих складах по всей России. Ожидается, что это также позволит увеличивать оборот и заработок продавцов.

«Ozon входит в топ-3 крупнейших продавцов одежды и обуви в рунете, наша цель в среднесрочной перспективе — добиться лидерства. Такую амбицию мы сможем реализовать только за счет маркетплейса и при активном участии продавцов. Сейчас нам критически важно нарастить ассортимент, в том числе и премиальных брендов, чтобы удовлетворить спрос покупателей», — сообщила директор по развитию бизнеса Ozon Илоанга Ершова.

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Фото на обложке: Ozon