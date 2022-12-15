Ozon запустил сервис для создания бизнесом собственных программ лояльности

Ozon запустил сервис «Ozon Бонус», который позволяет любому бизнесу запускать собственные программы лояльности офлайн и онлайн. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Ozon. Ранее предприниматели могли начислять бонусы только на маркетплейсе.

«Теперь любой бизнес — от офлайн-магазина до салона красоты или ресторана — может запустить свою программу лояльности, используя сервис от Ozon, и не тратить времени и ресурсов на собственную разработку. Для использования сервиса необязательно быть продавцом Ozon», — говорится в сообщении компании.

Бонусы можно выдавать клиентам, которые уже совершили покупки, либо потенциальным покупателям. Бизнес сможет выбрать аудиторию из базы покупателей маркетплейса — она превышает 30 млн человек. Можно настроить определенные характеристики, определить рекламный бюджет на продвижение и запустить рассылку бонусов.

Для охвата офлайн-аудитории предприниматели смогут отправить бонусы тем, кто территориально находится поблизости. Геолокация будет охватывать диапазон до 10 километров.

Персональные данные покупателей Ozon не передаются компаниям, уверяют представители маркетплейса.

Покупатели смогут тратить бонусы в любых торговых точках продавца, а также на его товары на маркетплейсе Ozon. На Ozon бонусы будут отображаться у покупателей в личном кабинете, в офлайне нужно будет показать на кассе QR-код для оплаты или назвать уникальный цифровой код из мобильного приложения.

На первом этапе участие в пилотном запуске для бизнеса бесплатное — для этого нужно подать заявку на сайте Ozon, затем сервис станет доступен для всех желающих и введет комиссию за рассылку бонусов (ее размер пока не сообщается).

Ранее сервис создания своей программы лояльности от Ozon был доступен только продавцам маркетплейса, им воспользовалось более 30 тыс. предпринимателей.

Фото на обложке: Ozon