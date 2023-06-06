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Ozon запустил онлайн-журнал для предпринимателей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Маркетплейс Ozon запустил онлайн-журнал для предпринимателей «Бестселлер». Контент издания создается для предпринимателей, связанных с маркетплейсом, рассказали в пресс-службе компании.

Ozon запустил онлайн-журнал для предпринимателей

Основная цель проекта — рассказать простым языком, как начать и маштабировать бизнес на маркетплейсе. По словам директора по b2b-маркетингу и бизнес-коммуникациям Ozon Марии Заикиной, у e-commerce сегодня много направлений, в которых не всегда можно сразу разобраться.

Новый журнал будет рассказывать о тонкостях и нюансах рынка доступным языком. Также в «Бестселлере» будут публиковать истории предпринимателей, которые вдохновляют других.

Издание сосредоточится на практических материалах с советами и лайфхаками. Основными рубриками стали «Новичкам», «Продавать больше», «Личный опыт», «Деньги», «Свой бренд» и «Закупки и поставки». Также особый акцент журнал сделает на изменениях рынка.

Ранее маркетплейс объявил о планах развивать реестр сертифицированных рекламных агентств с услугами по продвижению на площадке. 

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock

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