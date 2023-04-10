Ozon начнет вести реестр рекламных агентств с услугами по продвижению на маркетплейсе

Ozon создаст реестр сертифицированных рекламных агентств, которые предлагают услуги продвижения и рекламы на маркетплейсе, говорится в сообщении компании.
Ожидается, что такой реестр упростит для компаний, брендов и предпринимателей выбор подрядчика.
На статус сертифицированного агентства смогут претендовать партнеры, которые ранее работали с Ozon: оказывали услуги по продвижению товаров и запуску медийной рекламы на площадке.
От агентств просят подтвердить свой опыт кейсами успешных рекламных кампаний, показать рекомендательные письма от рекламодателей, а также пройти на соответствие по «ряду формальных критериев».
Со списком сертифицированных рекламных агентств можно ознакомиться по ссылке.
Фото на обложке: Ozon
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