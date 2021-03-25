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На Ozon заработал маркетплейс услуг

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

На Ozon появился раздел «Ozon Услуги», сообщили RB.ru в пресс-службе компании. На онлайн-площадке уже доступно свыше 800 предложений от поставщиков услуг в 12 категориях, подключение новых исполнителей продолжается.

На Ozon заработал маркетплейс услуг

Исполнитель услуг регистрируется на площадке как продавец, создает карточки товаров с подробной инструкцией и работает с площадкой по модели комиссии за продажу. Для большинства категорий услуг комиссия составляет 5%.

В свою очередь Ozon проверяет добросовестность поставщика и все необходимые для оказания услуг разрешительные документы, фиксирует стоимость услуг, а также отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения.

В отличие от конкурентов, новый проект предлагает более широкий ассортимент услуг — от записи на медицинские анализы до экскурсий, образовательных курсов, ремонтных работ и спортивных тренировок, уточнили в Ozon.

Клиенты могут приобрести услугу так же как обычно покупают товары. После знакомства с услугой в карточке, ее нужно добавить в корзину и оплатить любым доступным на площадке способом. После оформления заказа клиент получит инструкцию и уникальный код, который необходимо сообщить исполнителю для получения услуги.

Для заказа доступны как онлайн, так и офлайн-услуги, во втором случае их можно получить в регионе физического присутствия исполнителя и клиента. Сейчас проект работает в Москве, до конца марта станет доступен по всему столичному региону. В течение апреля раздел «Ozon Услуги» будет открыт всем жителям России.

В марте Ozon объявил о начале работы по модели интернет-витрины, когда продавцы оплачивают маркетплейсу только комиссию за продажу товара.

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Фото: пресс-служба Ozon

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