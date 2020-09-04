Ozon потребуются допинвестиции в размере 5 млрд рублей

Для дальнейшего развития Ozon требуется 5 млрд рублей инвестиций. В 2020 году компания уже привлекла 12 млрд рублей от АФК «Система», Baring Vostok и Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента АФК «Система» Владимира Чирахова.

«В первом квартале 2020 года "Система" и Baring Vostok обеспечили Ozon допфинансирование на 6 млрд рублей. Также Ozon привлек банковский заем еще на 6 млрд рублей. Эти инвестиции компания использовала для развития логистики», — рассказывает Чирахов.

Он добавил, что понадобятся дополнительные инвестиции в размере 5 млрд рублей для поддержания дальнейшего развития.

В марте АФК «Система» увеличила долю прямого владения акциями Ozon с 21,9% до 31,3%, говорится в сообщении. С учетом пакета акций в размере 11,699%, который «Система» контролирует через венчурный фонд Sistema_VC, ее совокупная доля владения в Ozon достигает 42,9%.

Также сегодня стало известно, что на фоне пандемии оборот онлайн-ритейлера во втором квартале текущего года вырос на 188% в годовом исчислении — до 45,8 млрд рублей. В первом полугодии показатель достиг 77,4 млрд рублей, увеличившись на 152%.

«Пандемия не просто привела в онлайн стихийных покупателей, она способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки, и поведение наших клиентов во втором квартале 2020 года доказывает, что отказываться от онлайн-шопинга люди не собираются», — отмечает финансовый директор Ozon Даниил Федоров.

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