Онлайн-ритейлер Ozon получил от Сбербанка заем в 6 млрд рублей на финансирование текущей операционной деятельности и программу развития логистики. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Ozon получил заем в 6 млрд рублей от Сбербанка