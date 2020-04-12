Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ozon получил заем в 6 млрд рублей от Сбербанка

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Онлайн-ритейлер Ozon получил от Сбербанка заем в 6 млрд рублей на финансирование текущей операционной деятельности и программу развития логистики. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Ozon получил заем в 6 млрд рублей от Сбербанка
«В рамках сделки Sberbank Invesments Ltd (дочерняя структура ООО "Сбербанк Инвестиции") предоставила заем группе компаний Ozon в сумме 6 млрд рублей. Ozon планирует использовать эти средства для финансирования текущей операционной деятельности, а также усилить программу развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии», — говорится в сообщении.

Средства помогут компании функционировать в режиме повышенной готовности и обеспечивать население страны всем необходимым для комфортного уровня жизни, а также дополнительно усилить программу развития логистической инфраструктуры, отмечают в Сбербанке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

13 — 15 апреля 2020

Kafka Streams для разработчиков

15 апреля 2020

Performance Marketing

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ