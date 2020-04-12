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Ozon получил заем в 6 млрд рублей от Сбербанка
Новости
Анастасия Марьина
Онлайн-ритейлер Ozon получил от Сбербанка заем в 6 млрд рублей на финансирование текущей операционной деятельности и программу развития логистики. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.
Ozon получил заем в 6 млрд рублей от СбербанкаАнастасия Марьина
«В рамках сделки Sberbank Invesments Ltd (дочерняя структура ООО "Сбербанк Инвестиции") предоставила заем группе компаний Ozon в сумме 6 млрд рублей. Ozon планирует использовать эти средства для финансирования текущей операционной деятельности, а также усилить программу развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии», — говорится в сообщении.
Средства помогут компании функционировать в режиме повышенной готовности и обеспечивать население страны всем необходимым для комфортного уровня жизни, а также дополнительно усилить программу развития логистической инфраструктуры, отмечают в Сбербанке.
Фото: Unsplash
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