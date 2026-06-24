Российский производитель оптоволоконных кабелей «Инкаб» провёл IPO: компания привлекла более 2 млрд ₽ от инвесторов

Российский производитель оптоволоконного кабеля «Инкаб» завершил первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, сообщает Forbes. По итогам сделки компания привлекла более 2 млрд рублей. Акции начнут обращаться на площадке уже 24 июня под тикером INCB.

В IPO приняли участие более 1450 инвесторов

В рамках публичного размещения акции продавались по 100 рублей за единицу. Всего инвесторы приобрели свыше 20 млн ценных бумаг. После завершения сделки доля акций в свободном обращении превысит 20%.

Участниками размещения стали более 1450 инвесторов. Основной интерес к сделке проявили частные инвесторы, однако в число покупателей вошли и институциональные участники рынка.

В «Инкаб» сообщили Forbes, что средний объём заявки физических лиц превысил 900 тыс. рублей. Со стороны корпоративных инвесторов объёмы вложений были значительно выше и исчислялись десятками миллионов рублей.

На дивиденды будет направлено не менее половины чистой прибыли компании

После IPO доля генерального директора «Инкаба» Александра Смильгевича в капитале компании снизилась с 99,99% до 79,69%. При этом в ближайшие пять лет глава компании не будет продавать принадлежащие ему акции.

Руководство «Инкаба» заявило о намерении придерживаться дивидендной политики, предусматривающей направление акционерам не менее половины чистой прибыли по МСФО.

В 2025 году выручка «Инкаба» достигла 5 млрд рублей

«Инкаб» работает на рынке оптоволоконных решений и производит кабельную продукцию для телекоммуникационной и инфраструктурной отраслей. По оценкам компании, которые приводит Forbes, её доля на российском рынке составляет около 28%.

Рост спроса на телекоммуникационную инфраструктуру, дата-центры и цифровые сервисы остается одним из ключевых драйверов развития бизнеса. Помимо российского рынка, компания поставляет подводные оптоволоконные кабели за рубеж.

По итогам прошлого года выручка «Инкаба» достигла 5 млрд рублей, сообщил Forbes. EBITDA*Прибыль компании до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации активов. составила более 1 млрд рублей. В компании рассчитывают, что уже по итогам 2026 года показатель превысит 2 млрд рублей.

Выход на биржу позволит привлечь дополнительный капитал для дальнейшего расширения бизнеса и реализации новых инвестиционных проектов.