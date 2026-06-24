В московском метро появится станция «СберСити» — её строительство завершится уже в 2027 году

Правительство Москвы переименовало станцию метро «Рублево-Архангельское» в «СберСити». По словам мэра Сергея Собянина, объект готов более чем наполовину, а завершить строительство планируется в 2027 году. Станция войдёт в состав графитовой Рублево-Архангельской линии метро и расположится в районе Кунцево.

В основе архитектурной концепции — современные технологии и природа

Название «СберСити» связано с одноимённым районом на западе Москвы, строительством которого занимается Сбер. Ранее станция носила проектное название «Рублево-Архангельское», однако городские власти решили изменить его до ввода объекта в эксплуатацию.

Как сообщил ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин, в основу архитектурной концепции станции «СберСити» легли формы живой природы и современные технологии. Центральную часть платформы украсят колонны изогнутой формы. Для отделки используют акриловый камень с фактурой природных материалов, алюминиевые панели и тёмный гранит.

Одним из главных элементов оформления станут светильники бионической формы. Световые линии будут переходить с колонн на потолок и продолжаться на полу, создавая эффект единого пространства.

Графитовая линия свяжет несколько веток метро

Рублёво-Архангельская линия станет одной из крупнейших линий московского метро: её протяжённость превысит 27 километров, а в состав войдут 12 новых станций. Линия позволит пассажирам пересаживаться на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Солнцевскую, Филёвскую и Арбатско-Покровскую линии. Обозначать Рублёво-Архангельскую линию будут графитовым цветом.

20 июня Сергей Собянин провел технический пуск первого участка новой ветки от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Деловой центр».