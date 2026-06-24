В России замораживают строительство дата-центров: общая стоимость приостановленных проектов — 170 млрд ₽Причины — высокая стоимость кредитов и дефицит электроэнергии
За последние три года инвесторы поставили на паузу строительство 38 ЦОДов общей стоимостью 168,6 млрд рублей, сообщает Forbes. Причина — дорогие кредиты и дефицит электроэнергии. Сейчас в стране заявлено к строительству 128 проектов центров обработки данных с общим объемом инвестиций около 1 трлн рублей.
Объём инвестиций в дата-центры сократился на 25%
С мая 2023 года объём инвестиций в ЦОД сократился на четверть — в связи с этим число дата-центров на стадии строительства за три года снизилось на 41,6%, сообщает Forbes. Наиболее заметно замедление инвестиций затронуло коммерческие проекты, которые создаются для сдачи вычислительных мощностей в аренду бизнесу.
Среди дата-центров, строительство которых было остановлено или перенесено, аналитики Forbes называют:
- дата-центр Alcon Group в Москве стоимостью около 10 млрд рублей,
- объект Wildberries в Москве с инвестициями порядка 7 млрд рублей,
- ЦОД Xelent-2 компании «Росэнергоатом» в Санкт-Петербурге стоимостью около 5 млрд рублей.
По данным Forbes, до 2030 года в России планируют запустить 97 новых дата-центров с общим объемом инвестиций более 838 млрд рублей.
Дата-центры окупаются 10 лет — денег на их строительство не хватает
Участники рынка считают, что строительство ЦОД тормозится из-за высокой стоимости кредитов. По словам аналитика iKS-Consulting Станислава Мирина, которые приводит Forbes, даже после недавнего снижения ключевой ставки финансирование остается слишком дорогим для проектов, которые окупаются около 10 лет.
Эксперты издания отмечают, что спрос на вычислительные мощности продолжает расти благодаря облачным сервисам и развитию нейросетей. Однако многие инвесторы вынуждены откладывать запуск новых ЦОД до улучшения финансовых условий.
Москве не хватает электричества для новых ЦОДов
Еще одним ограничением для появление новых дата-центров стала энергетическая инфраструктура.
Около 75% коммерческих дата-центров сосредоточены в Москве и Московской области, где свободных мощностей становится все меньше.
Отдельные проекты сталкиваются с невозможностью получить необходимые объемы электроэнергии. Поэтому компании все чаще рассматривают для строительства ЦОД территории в регионах с избытком генерации — рядом с гидро- и атомными электростанциями.
Нехватка ЦОД ставит под вопрос развитие ИИ в России
Эксперты Forbes предупреждают, что нехватка новых дата-центров может стать препятствием для развития российских ИИ-проектов. ЦОДы обеспечивают инфраструктуру для обучения нейросетей, облачных платформ и хранения данных. Чем медленнее вводятся новые мощности, тем сложнее масштабировать отечественные цифровые сервисы и создавать собственные ИИ-модели.
В результате рынок ЦОДов оказался в ситуации, когда спрос продолжает расти, а возможности для быстрого расширения инфраструктуры сокращаются.