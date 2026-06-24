В России замораживают строительство дата-центров: общая стоимость приостановленных проектов — 170 млрд ₽

За последние три года инвесторы поставили на паузу строительство 38 ЦОДов общей стоимостью 168,6 млрд рублей, сообщает Forbes. Причина — дорогие кредиты и дефицит электроэнергии. Сейчас в стране заявлено к строительству 128 проектов центров обработки данных с общим объемом инвестиций около 1 трлн рублей.

Объём инвестиций в дата-центры сократился на 25%

С мая 2023 года объём инвестиций в ЦОД сократился на четверть — в связи с этим число дата-центров на стадии строительства за три года снизилось на 41,6%, сообщает Forbes. Наиболее заметно замедление инвестиций затронуло коммерческие проекты, которые создаются для сдачи вычислительных мощностей в аренду бизнесу.

Среди дата-центров, строительство которых было остановлено или перенесено, аналитики Forbes называют:

дата-центр Alcon Group в Москве стоимостью около 10 млрд рублей,

объект Wildberries в Москве с инвестициями порядка 7 млрд рублей,

ЦОД Xelent-2 компании «Росэнергоатом» в Санкт-Петербурге стоимостью около 5 млрд рублей.

По данным Forbes, до 2030 года в России планируют запустить 97 новых дата-центров с общим объемом инвестиций более 838 млрд рублей.

Дата-центры окупаются 10 лет — денег на их строительство не хватает

Участники рынка считают, что строительство ЦОД тормозится из-за высокой стоимости кредитов. По словам аналитика iKS-Consulting Станислава Мирина, которые приводит Forbes, даже после недавнего снижения ключевой ставки финансирование остается слишком дорогим для проектов, которые окупаются около 10 лет.

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Эксперты издания отмечают, что спрос на вычислительные мощности продолжает расти благодаря облачным сервисам и развитию нейросетей. Однако многие инвесторы вынуждены откладывать запуск новых ЦОД до улучшения финансовых условий.

Москве не хватает электричества для новых ЦОДов

Еще одним ограничением для появление новых дата-центров стала энергетическая инфраструктура.

Около 75% коммерческих дата-центров сосредоточены в Москве и Московской области, где свободных мощностей становится все меньше.

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Отдельные проекты сталкиваются с невозможностью получить необходимые объемы электроэнергии. Поэтому компании все чаще рассматривают для строительства ЦОД территории в регионах с избытком генерации — рядом с гидро- и атомными электростанциями.

Нехватка ЦОД ставит под вопрос развитие ИИ в России

Эксперты Forbes предупреждают, что нехватка новых дата-центров может стать препятствием для развития российских ИИ-проектов. ЦОДы обеспечивают инфраструктуру для обучения нейросетей, облачных платформ и хранения данных. Чем медленнее вводятся новые мощности, тем сложнее масштабировать отечественные цифровые сервисы и создавать собственные ИИ-модели.

В результате рынок ЦОДов оказался в ситуации, когда спрос продолжает расти, а возможности для быстрого расширения инфраструктуры сокращаются.