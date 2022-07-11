Алгоритмы Ozon начнут сами выбирать место и время показа товара во время рекламной кампании

Ozon с 11 июля запустил новый рекламный формат «Трафареты», где алгоритмы сами определяют, на каком месте и в какой момент показывать товар продавца, чтобы его было видно чаще. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В рамках подобной кампании продавец сам определяет дневной бюджет и ставку за 1000 показов. Минимальная ставка составит 35 рублей.

В новом формате предприниматели управляют и влияют на дневной бюджет, рекламные ставки и список товаров в кампаниях. При этом место под рекламу товаров будет выбираться автоматически.

Товары будут отображаться на Ozon там, где пользователи регулярно заказывали такие же или аналогичные позиции. Ожидается, что новый формат рекламы сделает товар заметнее, однако на принятие решения о покупке будут все так же влиять скорость доставки, цена, фото и детали описания.

Сообщается также, что время на настройку рекламы сократится до «пары кликов», а кампанию не придется постоянно обновлять и контролировать.

В настройках кампании Ozon будет показывать продавцам конкурентную ставку, которая рассчитывается на основе алгоритмов, собирающих данные по похожим рекламным кампаниям за последние три дня. Также площадка будет показывать стоимость половины потенциальных показов, которые мог бы получить продавец.

Фото на обложке: Ozon