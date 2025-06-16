Ozon опередил Wildberries по лояльности покупателей

Ozon стал самым популярным маркетплейсом среди покупателей, следует из исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. респондентов. При равных ценах 39% опрошенных выбрали бы его, тогда как Wildberries предпочли 37%. С результатами опроса ознакомился Русбейс.

В рейтинге «Яндекс.Маркет» набрал 8%, а «Мегамаркет» — 2%.

Ozon больше доверяют мужчины (46%), тогда как Wildberries популярнее среди женщин (49%). Молодежь до 35 лет чаще покупает на Ozon (42%), а аудитория 35–45 лет — на Wildberries (40%). Также выяснилось, что чем выше доход, тем выше лояльность к Ozon.

Среди потенциальных работников — сотрудников доставки, складов и водителей — 16% считают Ozon добросовестным работодателем (вдвое больше, чем Wildberries). 14% респондентов готовы устроиться в компанию, а среди молодежи до 35 лет — 17%. Wildberries рассматривают 5% респондентов.

27% опрошенных называют Ozon престижным работодателем, особенно складские работники (32%). Для сравнения, «Яндекс.Маркет» в этом рейтинге набрал 24%, а Wildberries и «Мегамаркет» — 17% и 16% соответственно.

Ozon стал вторым в рейтинге Forbes крупнейших компаний Рунета за 2025 год. Маркетплейс обошел в нем своего главного конкурента Wildberries. Издание оценило стоимость Ozon в $8 млрд, а объединенной компании «РВБ» — в $6,6 млрд.

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