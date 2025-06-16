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Ozon опередил Wildberries по лояльности покупателей

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Ozon стал самым популярным маркетплейсом среди покупателей, следует из исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. респондентов. При равных ценах 39% опрошенных выбрали бы его, тогда как Wildberries предпочли 37%. С результатами опроса ознакомился Русбейс.

Ozon опередил Wildberries по лояльности покупателей
  1. Новости

В рейтинге «Яндекс.Маркет» набрал 8%, а «Мегамаркет» — 2%.

Ozon больше доверяют мужчины (46%), тогда как Wildberries популярнее среди женщин (49%). Молодежь до 35 лет чаще покупает на Ozon (42%), а аудитория 35–45 лет — на Wildberries (40%). Также выяснилось, что чем выше доход, тем выше лояльность к Ozon.

Среди потенциальных работников — сотрудников доставки, складов и водителей — 16% считают Ozon добросовестным работодателем (вдвое больше, чем Wildberries). 14% респондентов готовы устроиться в компанию, а среди молодежи до 35 лет — 17%. Wildberries рассматривают 5% респондентов.

27% опрошенных называют Ozon престижным работодателем, особенно складские работники (32%). Для сравнения, «Яндекс.Маркет» в этом рейтинге набрал 24%, а Wildberries и «Мегамаркет» — 17% и 16% соответственно.

  • Ozon стал вторым в рейтинге Forbes крупнейших компаний Рунета за 2025 год. Маркетплейс обошел в нем своего главного конкурента Wildberries. Издание оценило стоимость Ozon в $8 млрд, а объединенной компании «РВБ» — в $6,6 млрд.

Фото на обложке: audiznam260921 / Shutterstock / FOTODOM

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