Ozon предоставит Premium-подписку покупателям, пострадавшим из-за технического сбоя

Онлайн-маркетплейс Ozon принес свои извинения за аннулирование покупок, совершенных во время технического сбоя на площадке в ночь на 1 ноября. Покупателям предложили компенсацию в виде подписки Ozon Premium.

Ozon предоставит Premium-подписку на месяц всем покупателям, которым аннулировали заказы, оформленные в ночь на 1 ноября во время технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пострадавшим покупателям, у которых подписка уже оформлена, бесплатно продлят ее на дополнительный месяц.

«Очевидно, это не перекроет неудобства от ситуации — пусть это просто будет возможностью получить выгоду в виде кешбэка за покупки, специальных условий доставки и раннего доступа к распродажам "11.11" и "Черная пятница"», — объяснили в Ozon преимущества подписки.

Кроме того, представители маркетплейса уточнили, что аннулированные заказы не будут учитываться в показателях качества работы продавцов, а все траты на логистику этих заказов компания берет на себя.

Во время сбоя, который произошел в ночь на 1 ноября, некоторые товары продавались по цене от 1 до 50 рублей, что, конечно, привлекло внимание пользователей.

После устранения ошибки Ozon отменил заказы, сообщив покупателям, что таких товаров «нет в наличии», и пообещав им вернуть деньги в течение 2-3 дней. Роспотребнадзор счел такое решение компании незаконным.

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Фото: aapsky/Shutterstock