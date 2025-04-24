Ozon перезапустит постоплату товаров в пунктах выдачи

Ozon с 25 апреля в тестовом режиме запустит постоплату для части клиентов в 27 регионах России, сообщил Русбейс представитель маркетплейса. Эксперимент затронет некоторые non-fashion категории и только 3% от всех заказов на маркетплейсе.

Постоплата будет недоступна для товаров, которые легко повредить в пункте выдачи или при перевозке. Например, это сыпучие товары, некоторые виды электроники, парфюмерия, а также товары с ограниченным сроком годности. В число исключений также войдут товары тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. То есть кресло-мешок или большую банку краски уже нельзя будет заказать с оплатой после получения.

Сумма максимальной постоплаты будет зависеть от количества и суммы покупок клиента за последние полгода. Если покупатель будет очень часто отказываться от заказов, он не сможет пользоваться постоплатой.

По данным Ozon, клиенты чаще заказывают товары, если их можно сначала посмотреть в пункте выдачи, а потом оплатить. Например, в заказах с одеждой, обувью и аксессуарами постоплата помогла повысить средний чек продавцов на треть.

В прошлом ноябре Ozon отменил постоплату для большинства категорий, оставив ее только для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, а также других товаров, которые покупателю важно примерить. Маркетплейс объяснил решение тем, что хотел улучшить экономику продавцов в высокий сезон, когда они активно предоставляют скидки.

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