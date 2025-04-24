Ozon перезапустит постоплату товаров в пунктах выдачи
Ozon с 25 апреля в тестовом режиме запустит постоплату для части клиентов в 27 регионах России, сообщил Русбейс представитель маркетплейса. Эксперимент затронет некоторые non-fashion категории и только 3% от всех заказов на маркетплейсе.
- Новости
Постоплата будет недоступна для товаров, которые легко повредить в пункте выдачи или при перевозке. Например, это сыпучие товары, некоторые виды электроники, парфюмерия, а также товары с ограниченным сроком годности. В число исключений также войдут товары тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. То есть кресло-мешок или большую банку краски уже нельзя будет заказать с оплатой после получения.
Сумма максимальной постоплаты будет зависеть от количества и суммы покупок клиента за последние полгода. Если покупатель будет очень часто отказываться от заказов, он не сможет пользоваться постоплатой.
По данным Ozon, клиенты чаще заказывают товары, если их можно сначала посмотреть в пункте выдачи, а потом оплатить. Например, в заказах с одеждой, обувью и аксессуарами постоплата помогла повысить средний чек продавцов на треть.
- В прошлом ноябре Ozon отменил постоплату для большинства категорий, оставив ее только для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, а также других товаров, которые покупателю важно примерить. Маркетплейс объяснил решение тем, что хотел улучшить экономику продавцов в высокий сезон, когда они активно предоставляют скидки.
Фото на обложке: Semyon Prudiy / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Выбор системы налогообложения»
- 1 Ozon расширяет сервис доставки личных посылок между пунктами выдачи Теперь отправить их можно через все ПВЗ 23 апреля 17:56
- 2 Как продавать товары с Ozon в соцсетях в узкой нише Основательница бренда одежды плюс-сайз рассказывает, что помогает продавать товары онлайн 21 апреля 10:00
- 3 Ozon будет выдавать блогерам бонусные баллы за упоминания маркетплейса В программе могут участвовать авторы контента с аудиторией от 1000 подписчиков 18 апреля 15:26
- 4 Ozon запустит личный кабинет разработчика в магазине приложений для продавцов Решения от сторонних IT-специалистов упростят работу селлеров 17 апреля 13:52