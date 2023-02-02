Ozon разрешил продавцам закупать товары с отсрочкой оплаты

Маркетплейс Ozon предоставил продавцам возможность закупать товар с отсрочкой оплаты. О новом сервисе рассказали в пресс-службе компании.
Сервис «Деньги за закупки» позволяет предпринимателям взять отсрочку на срок от 30 до 90 дней. Комиссия и лимиты рассчитываются на базе автоматизированного скоринга (система оценки кредитоспособности). Сервис проанализирует историю продавца на площадке, срок работы, динамику продаж.
Схема работает следующим образом: маркетплейс вносит оплату поставщику или производителю, а магазин везвращает их, когда достаточная сумма появится на балансе.
При этом новый сервис не требует залога и не фиксирует данные в кредитной истории. По словам генерального директора Ozon Fintech Ваэ Овасапяна, услуга поможет продавцам быстро нарастить оборот.
Оформить заявку на доступ к сервису можно в личном кабинете в разделе «Финансы» или на платформе Ozon Факторинг. Условия: нужно иметь статус ИП или юрлица и опыт работы на площадке от трех месяцев.
В январе маркетплейс объявил о выходе на рынок Киргизии. Компания уже открыла в Бишкеке представительство и сортировочный центр и начала выстраивать логистическую инфраструктуру.
Фото на обложке: Oxana A /
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