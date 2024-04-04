Ozon открыл бизнесу возможность продавать свежие продукты через основной канал площадки

Ozon запустил новое направление продаж — теперь любой бизнес сможет продавать свежие продукты через витрину маркетплейса. При этом возможность работы через Ozon fresh сохраняется в городах присутствия сервиса. Об этом RB.RU сообщил представитель Ozon.

На площадке будут доступны для заказа овощи, мясо, рыба, выпечка и кулинария. Ранее свежие продукты на площадке были представлены только Ozon fresh в ограниченном количестве городов.

Товар будет храниться на складе или в магазине предпринимателя. Доставлять его будут собственные курьеры продавца или логистические компании по выбору предпринимателя. Таким образом, Ozon в этой модели выступает в роли интернет-витрины.

Маркетплейс также развивает сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh. Эта система предполагает доставку из даркосторов Ozon и силами курьеров маркетплейса.

За продажу через «основной» Ozon с продавцов будет взиматься фиксированная комиссия в размере 5%. Предприниматели получат доступ ко всем инструментам продвижения и аналитики и 46 млн активных покупателей по всей стране.

Скорость доставки до покупателя бизнес будет определять самостоятельно.

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