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Ozon запустил первую биржу задач для онлайн-продаж

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ozon открыл биржу простых заданий для e-commerce Ozon Profit. Пока исполнителям доступна проверка данных в карточках товаров, в будущем они смогут дополнять информацию о товаре, проверять фото, отзывы и т. д. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.

Ozon запустил первую биржу задач для онлайн-продаж

Перед получением заданий исполнители пройдут видеоуроки и тесты. Выполненные задания будут проходить модерацию для гарантии качества. 

Исполнитель за 4-6 часов ежедневной работы может заработать до 20 тыс. рублей в месяц. Сумма зависит от количества, качества и скорости выполнения задач.

Компания рассчитывает, что исполнители Ozon Profit помогут ускорить модерацию товаров и отзывов, повысить качество контента, качество работы пунктов выдачи и решить многие другие задачи.

Присоединиться к бирже могут самозанятые предприниматели старше 18 лет. В компании ожидают, что к концу года доступ к бирже получат и физлица без статуса самозанятого.

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Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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