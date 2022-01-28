Ozon запустил первую биржу задач для онлайн-продаж

Ozon открыл биржу простых заданий для e-commerce Ozon Profit. Пока исполнителям доступна проверка данных в карточках товаров, в будущем они смогут дополнять информацию о товаре, проверять фото, отзывы и т. д. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.
Перед получением заданий исполнители пройдут видеоуроки и тесты. Выполненные задания будут проходить модерацию для гарантии качества.
Исполнитель за 4-6 часов ежедневной работы может заработать до 20 тыс. рублей в месяц. Сумма зависит от количества, качества и скорости выполнения задач.
Компания рассчитывает, что исполнители Ozon Profit помогут ускорить модерацию товаров и отзывов, повысить качество контента, качество работы пунктов выдачи и решить многие другие задачи.
Присоединиться к бирже могут самозанятые предприниматели старше 18 лет. В компании ожидают, что к концу года доступ к бирже получат и физлица без статуса самозанятого.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: nikkimeel /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самозанятые смогут зарегистрировать собственные товарные знаки в России
- 2 Рынок self-employed в России и на Западе: в чем отличия?
- 3 Как не волноваться и полюбить работу с самозанятыми: разбираем ее преимущества
- 4 Что делать, если закончилась отсрочка по применению касс
- 5 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022