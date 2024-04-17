Ozon открыл доступ к платформе разметки данных для машинного обучения и модерации контента

Ozon открыл собственную краудсорсинговую платформу Ozon Profit для всего рынка — это готовое решение в области разметки данных для машинного обучения и модерации контента. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Проект нацелен на технологические компании, маркетплейсы и IT-стартапы. Для работы предусматривается интеграция с API.

Ozon Profit ранее привлекала исполнителей только под свои задачи — для модерации контента и карточек товара. Теперь бизнес из любой отрасли может разместить собственное задание, установить вознаграждение для исполнителей и отслеживать ход его исполнения.

Скриншот с сайта Ozon Profit

Платформа берет за использование фиксированную комиссию в размере 10% — она не зависит от типа задания и его масштаба.

Ozon запустил биржу Ozon Profit в январе 2022 года. Сейчас на платформе собрано порядка 30 тыс. исполнителей. Им можно поручить разметку и модерацию текста, изображений, видео в отзывах клиентов или других публикациях в интернете, а также определять темы, намерения и эмоции в текстах и отзывах, чат-ботах и обращениях.

Фото: Ozon Profit