Ozon открыл доступ к платформе разметки данных для машинного обучения и модерации контента

Ozon открыл собственную краудсорсинговую платформу Ozon Profit для всего рынка — это готовое решение в области разметки данных для машинного обучения и модерации контента. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Проект нацелен на технологические компании, маркетплейсы и IT-стартапы. Для работы предусматривается интеграция с API.
Ozon Profit ранее привлекала исполнителей только под свои задачи — для модерации контента и карточек товара. Теперь бизнес из любой отрасли может разместить собственное задание, установить вознаграждение для исполнителей и отслеживать ход его исполнения.
Скриншот с сайта Ozon Profit
Платформа берет за использование фиксированную комиссию в размере 10% — она не зависит от типа задания и его масштаба.
Ozon запустил биржу Ozon Profit в январе 2022 года. Сейчас на платформе собрано порядка 30 тыс. исполнителей. Им можно поручить разметку и модерацию текста, изображений, видео в отзывах клиентов или других публикациях в интернете, а также определять темы, намерения и эмоции в текстах и отзывах, чат-ботах и обращениях.
Фото: Ozon Profit
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