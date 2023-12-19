Продавцы Ozon из малых городов России нарастили продажи в 2,4 раза в 2023 году

Количество активных продавцов Ozon в городах с населением менее 50 тыс. человек с января по сентябрь 2023 года в среднем увеличилось почти вдвое, а число пунктов выдачи по франшизе маркетплейса выросло в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

В среднем продажи предпринимателей из малых городов России на Ozon выросли в 2,4 раз в 2023 году.

В малых городах Воронежской области и Краснодарского края обороты продавцов в среднем выросли в 4 раза.

Предприниматели из небольших городов Ленинградской и Ростовской областей нарастили свой оборот вдвое.

Рекордсменами стали малые города Новосибирской области — там обороты продавцов выросли в 7,4 раза.

Продавцы из малых городов Башкортостана увеличили продажи в 6,2 раза, Татарстана — в 5,2 раза, Самарской области — в 3 раза, Саратовской области — почти в 4 раза, Свердловской области — на 82%, Тверской области — в 2,6 раза.

По данным Ozon, пунктами выдачи компании владеют уже более 20 тыс. предпринимателей по всей стране, половина из них вышла на маркетплейс в 2023 году. Более 6 тыс. развивают бизнес в малых городах и поселках городского типа с населением до 50 тыс. жителей.

Количество пунктов выдачи по франшизе Ozon в городах с населением до 50 тыс. человек выросло в 2,3 раза за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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