Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в «домашних» пунктах

Ozon решил повысить вознаграждение за выдачу заказов владельцам «домашних» пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в два раза, а для стандартных ПВЗ в малых городах и селах упростил требования к открытию.
Как говорится в сообщении Ozon, изменения внедрены в рамках планов по расширению сети ПВЗ и ускорению ее развития в регионах.
Что изменится для ПВЗ в малых городах и селах
Ozon упростит требования к открытию стандартных пунктов для партнеров в малых населенных пунктах. Им дадут отсрочку ремонта на шесть месяцев, а требования к минимальной площади помещения сократят с 25 до 20 кв. м.
Дополнительной поддержкой бизнеса станет введение таких пунктов в «охранную зону». Это позволит ускорить подготовку ПВЗ к открытию и расширит выбор потенциальных локаций в небольших населенных пунктах.
Что изменится для «домашних» ПВЗ
Ozon улучшит финансовые условия для новых и текущих партнеров на тарифе «Домашний пункт». Вознаграждение для владельцев таких пунктов увеличится с 2,7% до 5% от оборота. Компания отмечает, что что сопоставимо с доходностью в других форматах ПВЗ.
- Программа развития пунктов выдачи Ozon в малых городах и селах насчитывает в настоящее время почти 2 тыс. точек по всей стране. По словам директора по развитию партнерских логистических программ Ozon Дениса Дьяченко, с начала 2023 года число ПВЗ в малых городах и селах выросло в 2,5 раза.
- Всего сеть пунктов выдачи заказов Ozon по франшизе насчитывает почти 30 тыс. точек: это более 97% от всей сети брендированных пунктов выдачи заказов Ozon.
Фото на обложке: KateV28 /
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