Ozon ввел допвознаграждение для ПВЗ и штрафы за потерю товаров и «неправильную площадь»

Маркетплейс Ozon сообщил партнерам-владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) об изменениях в договоре с 1 мая 2024 года: вводится дополнительная денежная поддержка в Москве и регионах, а также штрафы за потерю товаров и «неправильную площадь» ПВЗ. Об этом говорится в рассылке компании, с которой ознакомился RB.RU.

C мая по июль маркетплейс гарантирует ежемесячное вознаграждение в размере не менее 200 тыс. рублей московским пунктам выдачи в пределах ЦКАД.

Условия: на май-июль приходится 10–12 месяц работы ПВЗ, в период поддержки пункт работает не менее 30 дней и придерживается минимального месячного оборота, которые действовал в первые полгода работы.

Продлевается поддержка партнеров при открытии первого ПВЗ в небольших населенных пунктах. Если такой ПВЗ будет переведен в ремонт до 31 мая, то Ozon дополнительно начислит 50 тыс. рублей.

В пресс-службе маркетплейса RB.RU сообщили, что действительно увеличивают поддержку в указанных регионах: «На рынке столицы максимальная стоимость аренды и оплаты труда, поэтому мы понимаем, что пункты могут дольше выходить в точку прибыли. В малых городах ситуация иная <…> не все жители малых городов привыкли покупать онлайн. Поэтому, пока потребительские привычки там меняются, даем поддержку»

Ozon начал считать утерянным грузоместо (упаковку с товарами), если оно не было передано в кросс-докинг в течение 14 дней после приемки: «Выставим претензию на 45 000 рублей. Будем напоминать о задержке отгрузки, чтобы не допустить таких ситуаций».

Также маркетплейс теперь может проверить, по инструкции ли сотрудник ПВЗ работал с товаром. «Если окажется, что инструкция нарушена, то выставим претензию на 2% от стоимости товара, но не меньше 100 рублей за каждый такой случай», — говорится в рассылке.

В Ozon заверили RB.RU, что практика относительно грузомест «редкость», как и кейсы по ним: «Уточнили детали, что и как будем запрашивать, чтобы вопросы партнерам не стали неожиданностью».

Также компания намерена «тщательно проверять данные о площади каждого ПВЗ». Если окажется, что агент указал неправильную площадь, то площадка может выставить штраф в 30 тыс. рублей, самостоятельно изменить площадь пункта в сервисе и считать сервисный сбор по новым данным.

«Нам важно понимать пропускную способность пункта — чтобы знать, сколько клиентов туда могут заказать товары. Нам важна открытость, в том числе и со стороны партнеров — поэтому считаем объективным введение санкций за обман маркетплейса относительно площади», — объяснил представитель Ozon.

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