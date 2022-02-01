Ozon введет для продавцов рейтинг по обороту

Ozon начал показывать предпринимателям в личных кабинетах их рейтинг по обороту среди других продавцов. Данные о конкурентах при этом обезличены. Ожидается, что это поможет партнерам площадки скорректировать стратегию продаж, сообщил RB.RU представитель маркетплейса.

Пока раздел могут использовать продавцы ноябрьских мегараспродаж — аналитика стала для них бонусом за участие в акциях. Через три месяца Ozon обещает сделать раздел доступным для всех предпринимателей маркетплейса.

Продавцы смогут узнать место, которое занимают по заработку среди конкурентов в категории и увидеть, как эта позиция меняется со временем. Показатель обновляется каждый день.

Конкурентная позиция

На графике сравнения с конкурентами продавец увидит свой показатель относительно:

среднего оборота в категории;

среднего оборота 5% лучших продавцов категории;

ближайшего конкурента (обезличенные данные).

Сравнение с конкурентами

Увидеть графики можно в личном кабинете в разделе «Аналитика» – «Что продавать на Ozon» – «Конкурентная позиция». К конкурентной позиции, помимо оборота, будут добавляться и другие метрики — число заказанных товаров, просмотры товаров в категории и другие.

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Изображения: Ozon