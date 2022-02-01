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Ozon введет для продавцов рейтинг по обороту

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon начал показывать предпринимателям в личных кабинетах их рейтинг по обороту среди других продавцов. Данные о конкурентах при этом обезличены. Ожидается, что это поможет партнерам площадки скорректировать стратегию продаж, сообщил RB.RU представитель маркетплейса.

Ozon введет для продавцов рейтинг по обороту

Пока раздел могут использовать продавцы ноябрьских мегараспродаж — аналитика стала для них бонусом за участие в акциях. Через три месяца Ozon обещает сделать раздел доступным для всех предпринимателей маркетплейса.

Продавцы смогут узнать место, которое занимают по заработку среди конкурентов в категории и увидеть, как эта позиция меняется со временем. Показатель обновляется каждый день.

Конкурентная позиция Ozon

Конкурентная позиция

На графике сравнения с конкурентами продавец увидит свой показатель относительно:

  • среднего оборота в категории;
  • среднего оборота 5% лучших продавцов категории;
  • ближайшего конкурента (обезличенные данные).

Сравнение с конкурентами Ozon

Сравнение с конкурентами

Увидеть графики можно в личном кабинете в разделе «Аналитика»«Что продавать на Ozon»«Конкурентная позиция». К конкурентной позиции, помимо оборота, будут добавляться и другие метрики — число заказанных товаров, просмотры товаров в категории и другие.

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Изображения: Ozon

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