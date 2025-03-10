Ozon разрешил менять адрес и способ доставки после оформления заказа
Ozon добавил возможность менять адрес и способ доставки после оформления заказа. Это значительно сократит количество отмен и избавит клиентов от необходимости переоформлять заказ из-за ошибки в адресе, заявили Русбейс в пресс-службе маркетплейса.
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Новая функция будет доступна для заказов, доставляемых Ozon, за исключением товаров из-за рубежа, крупногабаритных товаров и продукции Ozon Fresh. Клиенты смогут изменить способ доставки с курьерской на самовывоз из пункта выдачи заказов (ПВЗ) и обратно, если заказ находится в статусе ожидания оплаты.
Поменять доставку в ПВЗ на доставку в постамат и наоборот можно будет независимо от статуса оплаты. Изменить адрес и способ доставки можно один раз для каждого заказа. Чтобы внести изменения, покупателю нужно нажать кнопку «Адрес» в заказе.
- 7 марта Ozon анонсировал снижение тарифов на доставку товаров для продавцов, работающих по схеме FBO (доставка со склада маркетплейса) и уменьшение комиссии за продажу большинства товаров. Изменения начнут действовать 7 апреля.
- Ранее в компании начали тестировать оплату наличными при получении товаров, отправленных по схеме realFBS Standart, при которой продавец хранит товары на своем складе, собирает заказы и отправляет их с помощью сторонних курьерских служб.
Фото на обложке: Urban_Reporter / Shutterstock / FOTODOM
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