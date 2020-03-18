Ozon решил отказаться от доставки заказов в постаматы партнеров

Онлайн-ритейлер Ozon уведомил партнеров по постаматной сети о том, что перестает осуществлять доставку товаров в их точки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на рынке онлайн-торговли.

Решение касается постаматов PickPoint, «Халва» (в равных долях принадлежит «Совкомбанку» и Х5 Retail Group) и TelePort.

В пресс-службе PickPoint подтвердили получение уведомления от Ozon, отказавшись от других комментариев. Гендиректор сети «Халва» Денис Петрушевский удивлен такому решению на фоне ситуации с коронавирусом.

«Мы уважаем решение партнера, принимаем, но не понимаем. Мы рассчитываем, что сейчас с учетом непростой ситуации вокруг вируса бесконтактные способы доставки будут и дальше набирать популярность», — пояснил он.

Гендиректор TelePort Сергей Васильев подтвердил, что Ozon убрал постаматы компании со своей карты на сайте.

В пресс-службе Ozon изданию подтвердили прекращение доставки в постаматы партнерской сети.

«В результате нашей экспансии большинство партнерских точек сейчас расположены рядом с нашими либо постаматами, либо пунктами выдачи заказов, и, предлагая выдачу в партнерских постаматах, мы размываем для клиента представление о нашем бренде, усложняем для него навигацию и клиентский опыт», — пояснила директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина.

По ее словам, Ozon использует собственные алгоритмы управления загрузкой, которые дают клиентам больше удобных временных интервалов получения посылок.

Партнерская сеть PickPoint и «Халвы» включает примерно 6,5 тысячи постаматов, TelePort — около 450 постаматов. У Ozon, по собственным данным, более 8 тысяч постаматов.

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