Мошенники взломали аккаунт Ozon во «ВКонтакте» и запустили фишинговую рассылку

Злоумышленники взломали аккаунт службы поддержки Ozon в соцсети «ВКонтакте» и запустили фишинговую рассылку. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества VK и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена», — отметил представитель компании.

Он добавил, что фишинговые сообщения, полученные пользователями, были удалены. В Ozon не ответили на вопрос, получила ли компания обращения от пользователей, которые перешли по вредоносным ссылкам.

Информация о взломе группы Ozon во «ВКонтакте» начала распространяться в Telegram-каналах утром 29 января. В частности, Telegram-канал «Москва сейчас» опубликовал скриншоты сообщений от злоумышленников. «Мошенники обворовывают россиян от лица официального канала Ozon. Они рассылают объявления о розыгрыше денежных призов и техники в честь “дня рождения маркетплейса”», — сообщалось в публикации канала.

Согласно сообщениям, чтобы получить «приз» в размере более 250 тыс. рублей, пользователям предлагалось оплатить «пошлину». Переходившие по ссылке клиенты теряли деньги.

По данным МВД, в январе-ноябре 2024 года россияне потеряли из-за мошенников 168 млрд рублей. Количество дистанционных мошеннических операций увеличилось на 14,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что подсчеты ущерба россиян от действий кибермошенников в 2024 году еще ведутся, однако «сумма будет в диапазоне 250-300 млрд рублей».