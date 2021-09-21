Ozon запустил конкурс на разработку решений роботизации e-commerce. В рамках проекта Ozon RoboFactory будут отобраны перспективные проекты, авторы пяти лучших получат гранты на общую сумму 10 млн рублей и возможность реализовать свои идеи вместе с Ozon. Еще пять проектов получат ноутбуки MacBook Pro и другие призы, сообщили в пресс-службе Ozon.

Компания рассмотрит интересные идеи по роботизации логистики на разных этапах. Подать идею на конкурс можно индивидуально или как команда без географической привязки.

Для участия необходимо подробно описать продукт, его потенциал и перспективы развития, показать преимущества решения, а также его пользу для e-commerce в оцифрованных метриках. Дополнительным преимуществом будет наличие готового продукта или MVP и возможность интеграции с Ozon или его партнерами.

Среди экспертов, которые будут оценивать проекты:

Дмитрий Тетерюков, руководитель лаборатории робототехники и AR/VR в Сколтехе;

Алиса Конюховская, председатель правления НАУРР;

Александр Климчик, Ph.D, директор Института робототехники Университета Иннополис;

Дмитрий Капишников, глава представительства KUKA Robotics в России;

Сергей Богданов, основатель инвестиционного фонда Yellow Rockets;

Владимир Дождёв, директор департамента цифровых технологий Минпромторга.

«В России в области роботизации и автоматизации производств собственных решений и разработок до сих пор мало. В этом году мы приняли решение развивать это направление внутри компании, на базе робототехнической лаборатории в Иннополисе. Но также понимаем, что можем ускорить роботизацию производства за счет свежих прорывных идей рынка, инженеров-энтузиастов и открытости таких компаний как наша к их апробации», — сказал директор департамента роботизации Ozon Салимжан Гафуров.

Также он уверен, что подобные конкурсы помогут повысить интерес индустрии к роботизации и автоматизации и дадут возможность применить новые подходы и решения к реальным проблемам бизнеса.

Одна из целей Ozon RoboFactory — стимулировать развитие промышленной роботизации в России. Среди причин слабого развития робототехники в России — недорогая рабочая сила, низкий уровень профильного образования, нежелание предприятий инвестировать в решения автоматизации и недостаток кадров в промышленности для внедрения роботов.

Подать заявку для участия в конкурсе можно с 21 сентября по 21 октября. Затем в течение недели жюри выберет лучшие проекты. Финалистов огласят 16 ноября. По итогам конкурса Ozon проведет научную конференцию, посвященную теме роботизации в России.

Ozon — мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. Ozon активно развивает систему сервисов: fintech-продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express. На создание и разработку роботов Ozon вложил около 25 млрд рублей. Компания рассчитывает на снижение издержек логистики и установление стандартов для всего рынка e-commerce.

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Фото на обложке: Pexels