Ozon приостановит работу логистического сервиса Ozon rocket

Ozon rocket, предоставляющий услуги доставки внешним интернет-магазинам и брендам через пункты выдачи Ozon, приостановит работу. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Компания распределит больше ресурсов на развитие логистики и доставки товаров продавцов маркетплейса. Все обязательства перед клиентами и партнерами Ozon rocket будут выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ozon rocket будет доставлять посылки внешних клиентов до середины сентября.

«Число продавцов Ozon растет кратно год к году, а их продажи составляют уже более 70% оборота компании от продаж, поэтому перераспределение ресурсов для поддержки и развития логистических сервисов основного бизнеса — оптимальное решение в текущей ситуации», — объяснил представитель компании.

Фото на обложке: Ozon