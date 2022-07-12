Ozon приостановит работу логистического сервиса Ozon rocket

Ozon rocket, предоставляющий услуги доставки внешним интернет-магазинам и брендам через пункты выдачи Ozon, приостановит работу. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Ozon перераспределяет ресурсы, чтобы поддержать и развивать логистические сервисы основного бизнеса.
«Компания распределит больше ресурсов на развитие логистики и доставки товаров продавцов маркетплейса. Все обязательства перед клиентами и партнерами Ozon rocket будут выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.
Ozon rocket будет доставлять посылки внешних клиентов до середины сентября.
«Число продавцов Ozon растет кратно год к году, а их продажи составляют уже более 70% оборота компании от продаж, поэтому перераспределение ресурсов для поддержки и развития логистических сервисов основного бизнеса — оптимальное решение в текущей ситуации», — объяснил представитель компании.
Фото на обложке: Ozon
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