Ozon вложит более 2 млрд рублей в промокампанию ноябрьских распродаж

Ozon инвестирует более 2 млрд рублей в промокампанию двух ноябрьских распродаж — «11.11» и «Черная пятница». Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Маркетплейс рассчитывает, что охват каждой акции составит 100 млн человек. По прогнозам Ozon, в ходе сезона высоких продаж оборот продавцов вырастет до пяти раз, просмотры карточек товаров увеличатся в три раза, а покупатели смогут сэкономить до четверти стоимости заказов.
Промокампания начнется 20 октября и продлится до 9 ноября для «11.11» и с 15 по 23 ноября для «Черной пятницы». Для продвижения акции среди покупателей Ozon будет использовать ТВ, блогеров, наружную рекламу и радио.
Маркетплейс также позволит бесплатно размещать на своих складах акционные товары, поднимет их в поисковой выдаче и добавит возможность подключить к товарам счетчик остатков, что, по планам Ozon, простимулирует покупателей к покупке.
В этом году распродажа «11.11» пройдет на Ozon с 10 по 14 ноября, а «Черная пятница» — с 24 по 28 ноября.
Фото на обложке: Ozon
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