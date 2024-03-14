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Ozon введет сервисный сбор для владельцев партнерских пунктов выдачи заказов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ozon с апреля введет сервисный сбор для владельцев партнерских пунктов выдачи заказов. Первые выплаты по новой системе владельцы ПВЗ получат в мае, расчет сбора будет производиться индивидуально для каждого пункта.

Ozon введет сервисный сбор для владельцев партнерских пунктов выдачи заказов

Ozon вводить сервисный сбор для владельцев партнерских пунктов выдачи заказов. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Размер сбора будет рассчитан индивидуально на основе множества факторов, например, плотности населения в городе, расположения пункта выдачи заказов, его оборота.

Минимальный размер сбора – 1 рубль, его будут платить партнеры с «нераскрученными» пунктами.

«Расчет поменяется для примерно 10% наиболее “зрелых” точек», – отметили в пресс-службе Ozon. Первые выплаты по новой системе расчета владельцы пунктов Ozon получат в мае.

Максимальный уровень агентского вознаграждения для ПВЗ останется на уровне 5% от оборота, а минимальный — для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом за вычетом сервисного сбора составит 3% от оборота точки. 

Средства от сборов Ozon направит на инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение ПВЗ и другие цели, подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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