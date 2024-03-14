Ozon введет сервисный сбор для владельцев партнерских пунктов выдачи заказов

Ozon с апреля введет сервисный сбор для владельцев партнерских пунктов выдачи заказов. Первые выплаты по новой системе владельцы ПВЗ получат в мае, расчет сбора будет производиться индивидуально для каждого пункта.
Ozon вводить сервисный сбор для владельцев партнерских пунктов выдачи заказов. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Размер сбора будет рассчитан индивидуально на основе множества факторов, например, плотности населения в городе, расположения пункта выдачи заказов, его оборота.
Минимальный размер сбора – 1 рубль, его будут платить партнеры с «нераскрученными» пунктами.
«Расчет поменяется для примерно 10% наиболее “зрелых” точек», – отметили в пресс-службе Ozon. Первые выплаты по новой системе расчета владельцы пунктов Ozon получат в мае.
Максимальный уровень агентского вознаграждения для ПВЗ останется на уровне 5% от оборота, а минимальный — для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом за вычетом сервисного сбора составит 3% от оборота точки.
Средства от сборов Ozon направит на инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение ПВЗ и другие цели, подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.
Фото на обложке: KateV28 /
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