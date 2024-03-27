Ozon поменял методику расчета сервисного сбора для партнерских пунктов выдачи

Маркетплейс Ozon обсудил с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) введение сервисного сбора с апреля этого года и по итогам встречи поменял методику его расчета. В итоге размер сбора уменьшится, сообщил RB.RU представитель компании.

В Ozon сообщили, что одним из самых частых вопросов от партнеров был учет стоимости дорогих товаров — свыше 5 тыс. рублей — при расчете сервисного сбора. Если пункт выдачи выдает много подобных товаров, то это сказывается на размере его оборота и, следовательно, на размере сбора.

«Ozon решил приравнять стоимость всех товаров дороже 5 000 рублей к 5 000 рублям. В результате учитываемый оборот пунктов станет меньше, сбор снизится», — пояснил представитель площадки.

Например, число партнеров, для которых сбор будет максимальным (20–40% вознаграждения), после перерасчета уменьшится в 2 раза: «с 1% предпринимателей до 0,5%», по подсчетам Ozon.

После уплаты сервисного сбора такие точки по-прежнему будут прибыльными, уверяют в компании. Там также отметили, что для 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от вознаграждения, а для большинства он окажется в пределах 20 рублей.

«Снижать процент вознаграждения для всех партнеров, как предлагало одно из объединений агентов пунктов выдачи, компания не будет», — заключили в Ozon.

Во второй декаде марта стало известно о планах Ozon ввести с апреля сервисный сбор для владельцев партнерских ПВЗ. Сообщалось, что размер сбора будет рассчитываться индивидуально на основе множества факторов, в том числе в зависимости от оборота точки.

Средства от сборов Ozon собирается направить на инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение ПВЗ и другие цели.

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