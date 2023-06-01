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«Озон банк» ввел накопительный счет со ставкой 8% годовых

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Озон банк» ввел накопительный счет со ставкой 8% годовых. Инструмент поможет маркетплейсу повысить товарооборот за счет притока новых клиентов. Для открытия счета нужно пройти идентификацию по паспорту в пунктах выдачи заказов или на встрече с представителем Ozon, пишет «Коммерсантъ».

«Озон банк» ввел накопительный счет со ставкой 8% годовых

Клиентам стоит внимательнее отнестись к предлоежнию: формат накопительного счета предполагает возможность банка в любой момент в одностороннем порядке снизить ставку, тогда как, например, по традиционному депозиту она фиксирована на определенный срок, предупреждают эксперты.

В 2022 году похожий инструмент запускал «Яндекс-банк» со ставкой 8,5% годовых. Сейчас диапозон ставок составляет 6,5–9% годовых. Согласно данным на сайте «Wildberries банка», ставка по его вкладам — 2–7% годовых. 

Привлечение средств от розничных клиентов для банков маркетплейсов — это скорее не решение проблем недостатка ликвидности, а борьба за новую клиентскую базу для собственных торговых площадок, предположил партнер Б1 Геннадий Шинин. В этом случае для банков это скорее лишь расходы на привлечение нового клиента, которое дает для всей экосистемы обратный эффект: войдя единожды, клиент может начать с ней взаимодействовать регулярно.

  • В сентябре 2022 года Ozon решил реорганизовать банковские «дочки»: купленный в 2021 году «Озон банк» должен был присоединиться к созданному с нуля «Еком банку». Предполагалось, что присоединение состоится в декабре 2022 года, однако сроки могут быть сдвинуты в ходе реализации процедуры реорганизации.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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