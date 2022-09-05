Ozon объединит свои банки для устранения «задвоения» на фоне санкций

Ozon решил реорганизовать банковские «дочки»: купленный в 2021 году «Озон банк» присоединят к созданному с нуля «Еком банку». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».

Решение было принято 1 сентября. Оба банка сейчас принадлежат компании «Интернет Логистика». Ее конечный бенефициар — Ozon Holdings.

«Еком банк» примет все права и обязанности «Озон банка». Предполагается, что присоединение состоится в декабре 2022 года, однако сроки могут быть сдвинуты в ходе реализации процедуры реорганизации.

«Мы решили реорганизовать структуру наших банковских активов — у объединенного банка Ozon будут все преимущества универсальной лицензии (есть у "Еком банка") в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса», — сообщили изданию в пресс-службе Ozon.

Компания стала собственником двух кредитных организаций весной этого года, после того как «Озон банк» попал в санкционный список Минфина США из-за «связи» с «Совкомбанком», у которого ранее и был приобретен банк.

Ozon попросил OFAC исключить кредитную организации из SDN List, в конце марта санкции были сняты. За время, пока американское ведомство рассматривало апелляцию, Ozon создал новую «дочку» — «Еком банк».

Фото на обложке: Ozon