Продавцы Ozon пожаловались на убытки из-за ограничений на перемещение недорогих товаров

Маркетплейс в ноябре попросил продавцов отгружать товары на региональные склады, однако теперь доставка в Москву и область из них ограничена.

Работающие с Ozon предприниматели пожаловались на «нечестные правила» площадки и убытки из-за введенных ограничений на перемещение товаров стоимостью до 800 рублей.

7 декабря Ozon в Telegram-канале для продавцов Ozon Marketplace сообщил о новых правилах перевозок товаров между регионами: «С 7 декабря 2022 года на FBO* не будем возить позиции стоимостью до 800 рублей по дальним маршрутам с долгой доставкой. Это сократит процент отказов — клиенты чаще отменяют такие заказы из-за сроков».

Ниже в этом же посте маркетплейс сообщил, что сохранил ряд направлений, а доступные отразил в таблице.

Большинство продавцов не оценили нововведения и в комментариях сообщили о падении продаж и невозможности реализовать продукцию на новогодних праздниках.

Реакция продавцов

Редакция RB.RU поговорила с одним из продавцов Ozon, который пояснил, что в ноябре площадка призывала селлеров отгружать товары на региональные склады, поскольку мест на центральных не хватало в том числе после пожара на Новой Риге. По его словам, ограничивая поставки теперь, Ozon поступает «нечестно».

Ноябрьское письмо Ozon селлерам

Из письма продавцам следует, что Воронеж и Нижний Новгород позиционировались как «домашние» склады для Москвы и области. Корреспондент RB.RU убедился, что в настоящее время со склада в Воронеже доставки в Москву нет. Доставка из Нижнего Новгорода в столицу и область к моменту публикации материала появилась в таблице. Самара также указана как домашний склад для этого направления.

В пресс-службе Ozon подтвердили, что маркетплейс возобновил доставку товаров со складов Нижнего Новгорода и Самары до покупателей из Москвы, теперь склад Нижнего Новгорода будет считаться «домашним».

Скриншот из таблицы Ozon

«Селлеры с товарами стоимостью до 800 рублей отгрузили товары на данные склады, в том числе новогодние товары, т.к. покрытие было максимальным — почти вся Россия, а теперь остается только несколько не самых крупных городов. В итоге селлеры потеряют деньги, т.к. новогодний товар так и останется лежать на складе», — сообщил собеседник RB.RU.

Сам маркетплейс в ответ на вопрос об «отключении центра» для части складов сообщил, что «доставка туда занимает много времени для некоторых направлений». Ограничения же «помогут уменьшить срок доставки для покупателей и сократить количество клиентских отмен, возвратов и невыкупов».

Товары дешевле 800 рублей продолжат показывать покупателям в городах, которые относятся к кластеру домашнего склада, а в некоторых случаях — и к соседнему.

Ограничение носит временный характер, однако в компании затруднились сказать, когда оно будет отменено.

«Продавцам мы продолжаем рекомендовать распределять товар по региональным складам. Сделать это можно двумя способами — с помощью алгоритма вРЦ (на склад размещения товар доедет бесплатно), кросс-докингом или напрямую на склад», — добавили в пресс-службе компании.

*FBO (fulfilment by operator) — схема, которая предполагает хранение товаров на складе Ozon, а также организацию доставки силами маркетплейса.

Фото на обложке: Ozon