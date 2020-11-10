Ozon открыл статистику по поисковым запросам своих пользователей

Ozon открыл данные по поисковым запросам своих пользователей для продавцов площадки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Данные доступны любому пользователю на портале Ozon.OpenData. Сейчас открыты два набора — «Просмотры товаров в категориях» и «Что не нашли на Ozon». В будущем появится и другая статистика, сказали в компании.

В интерактивном отчете «Просмотры товаров в категориях» можно посмотреть:

Как часто ищут товары различных категорий или подкатегорий. За 100% берется сумма всех просмотров за выбранный период времени.

Как меняются соотношения категорий и подкатегорий в динамике.

Если пользователя интересует конкретная подкатегория или группа товаров, можно использовать фильтры для их поиска. Например, из категории «Одежда» можно углубиться до подкатегорий «Женская и мужская одежда» → «Домашняя одежда» → «Домашний женский комплект».

Чаще всего на Ozon ищут одежду (на нее приходится 19% запросов), товары для дома (12%) и товары для мам и детей (11,6%).

Данные в отчете отражают не структуру продаж Ozon, а то, что клиенты ищут на площадке.

Отчет «Что не нашли на Ozon» показывает, чего не хватает клиентам и что нужно выводить на площадку, чтобы занять нишу и стать лидером продаж.

В этом отчете содержится информация о поисковых запросах, по которым покупатели не нашли товары, либо нашли что-то, но не заинтересовались предложенным ассортиментом.

Статистика по поискам содержит данные, начиная с сентября. Графики о просмотрах в категориях обновляются ежедневно.

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