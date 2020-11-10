Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ozon открыл статистику по поисковым запросам своих пользователей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Ozon открыл данные по поисковым запросам своих пользователей для продавцов площадки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Ozon открыл статистику по поисковым запросам своих пользователей

Данные доступны любому пользователю на портале Ozon.OpenData. Сейчас открыты два набора — «Просмотры товаров в категориях» и «Что не нашли на Ozon». В будущем появится и другая статистика, сказали в компании.

В интерактивном отчете «Просмотры товаров в категориях» можно посмотреть:

  • Как часто ищут товары различных категорий или подкатегорий. За 100% берется сумма всех просмотров за выбранный период времени.
  • Как меняются соотношения категорий и подкатегорий в динамике. 
  • Если пользователя интересует конкретная подкатегория или группа товаров, можно использовать фильтры для их поиска. Например, из категории «Одежда» можно углубиться до подкатегорий «Женская и мужская одежда» → «Домашняя одежда» → «Домашний женский комплект».  

Чаще всего на Ozon ищут одежду (на нее приходится 19% запросов), товары для дома (12%) и товары для мам и детей (11,6%).

Данные в отчете отражают не структуру продаж Ozon, а то, что клиенты ищут на площадке.

Отчет «Что не нашли на Ozon» показывает, чего не хватает клиентам и что нужно выводить на площадку, чтобы занять нишу и стать лидером продаж.

В этом отчете содержится информация о поисковых запросах, по которым покупатели не нашли товары, либо нашли что-то, но не заинтересовались предложенным ассортиментом.

Статистика по поискам содержит данные, начиная с сентября. Графики о просмотрах в категориях обновляются ежедневно.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2020

New Data Tech

12 ноября 2020

Грантовый конкурс Умник-НТИ по тематикам рынка Нейронет

13 ноября 2020

Tour.Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма