Ozon будет платить до 300 тыс. рублей в месяц на протяжении полугода за открытие новых пунктов выдачи

Предприниматели начнут получать увеличенные выплаты от Ozon за открытие новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в густонаселенных локациях. Конкретная сумма будет зависеть от региона и локации, максимальные выплаты могут достигать 300 тыс. рублей в месяц, сообщил RB.RU представитель Ozon.

В Москве выплаты могут достигать 300 тыс. рублей в первый месяц работы пункта, в Санкт-Петербурге — 170 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — 90 тыс. рублей. Предприниматели будут получать ежемесячные выплаты на протяжении полугода.

Максимальную сумму можно получить за открытие в самых густонаселенных локациях, где пункты выдачи нужны прежде всего. За открытие в оживленном месте, но с меньшим населением поддержка также предусмотрена. Ozon запустил интерактивную карту, на которой отмечены наиболее оживленные зоны с высокой плотностью населения.

«Пункты выдачи заказов выбирают восемь из десяти наших покупателей. За 2 полугодие 2022, например, число заказов, оформленных в пункты, выросло более чем вдвое. Это подтверждает, что нужно открывать больше пунктов», — объяснил инициативу директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко.

В настоящее время день сеть фирменных пунктов Ozon насчитывает более 16 тыс. точек по всей стране.

Фото на обложке: Ozon