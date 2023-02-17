Ozon будет платить до 300 тыс. рублей в месяц на протяжении полугода за открытие новых пунктов выдачи

Предприниматели начнут получать увеличенные выплаты от Ozon за открытие новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в густонаселенных локациях. Конкретная сумма будет зависеть от региона и локации, максимальные выплаты могут достигать 300 тыс. рублей в месяц, сообщил RB.RU представитель Ozon.
В Москве выплаты могут достигать 300 тыс. рублей в первый месяц работы пункта, в Санкт-Петербурге — 170 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — 90 тыс. рублей. Предприниматели будут получать ежемесячные выплаты на протяжении полугода.
Максимальную сумму можно получить за открытие в самых густонаселенных локациях, где пункты выдачи нужны прежде всего. За открытие в оживленном месте, но с меньшим населением поддержка также предусмотрена. Ozon запустил интерактивную карту, на которой отмечены наиболее оживленные зоны с высокой плотностью населения.
«Пункты выдачи заказов выбирают восемь из десяти наших покупателей. За 2 полугодие 2022, например, число заказов, оформленных в пункты, выросло более чем вдвое. Это подтверждает, что нужно открывать больше пунктов», — объяснил инициативу директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко.
В настоящее время день сеть фирменных пунктов Ozon насчитывает более 16 тыс. точек по всей стране.
Фото на обложке: Ozon
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 2 Ozon просит у продавца товаров из Китая номер ДТ: где его взять
- 3 Спортивная одежда на маркетплейсах: что поменялось с января, топ-3 бренда по продажам и тренды
- 4 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 5 Подготовка к продажам на Ozon и Wildberries: какие категории взлетят этой зимой
ВОЗМОЖНОСТИ
17 февраля 2023
19 февраля 2023
20 февраля 2023