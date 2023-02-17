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Ozon будет платить до 300 тыс. рублей в месяц на протяжении полугода за открытие новых пунктов выдачи

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Предприниматели начнут получать увеличенные выплаты от Ozon за открытие новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в густонаселенных локациях. Конкретная сумма будет зависеть от региона и локации, максимальные выплаты могут достигать 300 тыс. рублей в месяц, сообщил RB.RU представитель Ozon.

Ozon будет платить до 300 тыс. рублей в месяц на протяжении полугода за открытие новых пунктов выдачи

В Москве выплаты могут достигать 300 тыс. рублей в первый месяц работы пункта, в Санкт-Петербурге — 170 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — 90 тыс. рублей. Предприниматели будут получать ежемесячные выплаты на протяжении полугода.  

Максимальную сумму можно получить за открытие в самых густонаселенных локациях, где пункты выдачи нужны прежде всего. За открытие в оживленном месте, но с меньшим населением поддержка также предусмотрена. Ozon запустил интерактивную карту, на которой отмечены наиболее оживленные зоны с высокой плотностью населения.

«Пункты выдачи заказов выбирают восемь из десяти наших покупателей. За 2 полугодие 2022, например, число заказов, оформленных в пункты, выросло более чем вдвое. Это подтверждает, что нужно открывать больше пунктов», — объяснил инициативу директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко.

В настоящее время день сеть фирменных пунктов Ozon насчитывает более 16 тыс. точек по всей стране. 

Фото на обложке: Ozon

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