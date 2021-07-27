Ozon протестирует быструю доставку цветов и подарков силами предпринимателей

Ozon протестирует доставку товаров «срочных» категорий силами предпринимателей. Ожидается, что это позволит расширить ассортимент площадки, а продавцам даст возможность выйти на лояльных покупателей, сообщили RB.ru в пресс-службе маркетплейса.

Такие заказы будут собираться в течение часа и доставляться покупателю в течение трех часов с момента оформления. Сначала продавцы будут доставлять товары своими силами, а осенью Ozon подключит к доставке перечень интегрированных логистических партнеров. Площадка будет отслеживать качество доставки и возьмет на себя общение с покупателем.

Продавцы, которые выберут новую схему, получат преимущество в поисковой выдаче. Прежде всего, таким образом будут продаваться подарки, букеты цветов, воздушные шары для украшения интерьера, также это могут быть и продукты питания. При этом ассортимент для экспресс-доставки не ограничен, и продавец любой категории товаров сможет подключиться к новой логистической схеме.

Ozon анонсировал новую схему работы «Доставка силами продавца» (RFBS, модель витрины) в марте. В этом формате площадка выступает онлайн-витриной и дает продавцам доступ к аудитории и инструментам продвижения. А продавец — хранит товары, формирует заказы и самостоятельно доставляет их до покупателя с соблюдением заявленного срока. При этом продавец сам решает, какой службой доставки воспользоваться.

Сегодня по модели витрины работают уже более 5 тысяч продавцов маркетплейса. Схема востребована в категориях электроники и бытовой техники, мебели, DIY, товаров для дома, товаров для детей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash